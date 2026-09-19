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Новости для Фанов

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Невидимая сторона Фредди Меркьюри: любовь, боль и магия, о которых не расскажут хиты

Невидимая сторона Фредди Меркьюри: любовь, боль и магия, о которых не расскажут хиты

Когда речь заходит о Фредди Меркьюри, воображение мгновенно рисует масштабные стадионы, мощный вокал и бесконечную череду гимнов, которые давно стали частью мировой культуры.

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