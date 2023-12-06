Одессу берем? Украина пугает Молдавию прорывом русских в Приднестровье

Нам необязательно освобождать Киев для полного достижения всех целей спецоперации Андрей Захарченко Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Материал комментируют: Олег Иванов Последнее контрнаступление ВСУ на юге пока принесло мало положительных результатов более чем за пять месяцев, что является самым большим доказательством того, что все изменилось после первых успехов Украины в боях за Харьков и Херсон.