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Алексей Анпилогов: Россия разрезала Резниковский котел на две части, а ВСУ остались без денег на 2027 год

Алексей Анпилогов: Россия разрезала Резниковский котел на две части, а ВСУ остались без денег на 2027 год

Фронт будет двигаться на запад. Ребятам большое спасибо, что они не дают врагу опомниться. Но основные события, которые влияют на окончание войны, будут разворачиваться не на линии соприкосновения, а в экономике.

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