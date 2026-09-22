Алексей Анпилогов: Россия разрезала Резниковский котел на две части, а ВСУ остались без денег на 2027 год

Фронт будет двигаться на запад. Ребятам большое спасибо, что они не дают врагу опомниться. Но основные события, которые влияют на окончание войны, будут разворачиваться не на линии соприкосновения, а в экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Мендель заявила, ...
- В Латвии погранич...
- ГУР Украины объяв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым