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Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды и технических проблем. Придется ехать 3 часа на автобусе

Авиарейс «МЮ» в Ньюкасл отменили из-за непогоды и технических проблем. Придется ехать 3 часа на автобусе

Как сообщает Manchester Evening News, рейс, запланированный на 11:00 по местному времени, отменен из-за непогоды и технических проблем.

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