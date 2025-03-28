Представитель МИД Украины Тихий: перемирие не распространяется на боевые корабли

Киев фактически отказался соблюдать соглашение о перемирии в отношении боевых кораблей.Киев не станет соблюдать перемирие в отношении боевых кораблей в Черном море, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
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