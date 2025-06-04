По его словам, это будет актом доброй воли. Рост благосостояния самых богатых людей РФ на фоне проведения СВО и экономического спада выглядит неприлично и вызывает вопросы.
Миронов призвал российских олигархов внести вклад в поддержку спецоперации
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фарид сабиров
С этого жулья зимой снега схреном бесплатно не получишь.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Да крепкий хе🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣р они забили на предложение Миронова. Если даже на призыв Путина отчислить 1,6% от своих доходов на С ВО они положили толст ый болт, даже самый близкий к ВВП олигарх Ротенберг, то что говорить о других упырях.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Никогда не дадут ни рубля !! ИНАЧЕ-НЕ ХВАТИТ НА ОЧЕРДНОЙ САМОЛЕТ, ЯХТУ, ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ !!!! НА КАЖДОГО ЕСТЬ ЧЕМОДАНЫ КОМПРЫ, НАДО НЕ УГОВАРИВАТЬ, А ТРЕБОВАТЬ !!! ИНАЧЕ.....
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24 мин.
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