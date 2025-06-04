Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Владимир Моргунов
    Никогда не дадут ни рубля !! ИНАЧЕ-НЕ ХВАТИТ НА ОЧЕРДНОЙ САМОЛЕТ, ЯХТУ, ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ !!!! НА...Миронов призвал р...
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Миронов призвал российских олигархов внести вклад в поддержку спецоперации

Миронов призвал российских олигархов внести вклад в поддержку спецоперации

По его словам, это будет актом доброй воли. Рост благосостояния самых богатых людей РФ на фоне проведения СВО и экономического спада выглядит неприлично и вызывает вопросы.

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Комментарии
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фарид сабиров
С этого жулья зимой снега схреном бесплатно не получишь.
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18 час.
Владимир Алтайцев
Да  крепкий  хе🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣р  они забили  на предложение  Миронова. Если  даже  на призыв Путина  отчислить 1,6%  от своих  доходов  на  С ВО они положили  толст ый  болт, даже  самый  близкий  к ВВП  олигарх  Ротенберг, то  что говорить  о других упырях.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Никогда не дадут ни рубля !! ИНАЧЕ-НЕ ХВАТИТ НА ОЧЕРДНОЙ САМОЛЕТ, ЯХТУ, ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ИГРОКОВ !!!! НА КАЖДОГО ЕСТЬ ЧЕМОДАНЫ КОМПРЫ, НАДО НЕ УГОВАРИВАТЬ, А ТРЕБОВАТЬ !!! ИНАЧЕ.....
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24 мин.
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