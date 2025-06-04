Миронов призвал российских олигархов внести вклад в поддержку спецоперации

Владимир Алтайцев

Да крепкий хе🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣р они забили на предложение Миронова. Если даже на призыв Путина отчислить 1,6% от своих доходов на С ВО они положили толст ый болт, даже самый близкий к ВВП олигарх Ротенберг, то что говорить о других упырях.