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Регионы России

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Американские бренды стремятся вернуться на российский рынок несмотря на сложности

Американские бренды стремятся вернуться на российский рынок несмотря на сложности

Американские компании, такие как ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool и Intel, испытывают значительные финансовые потери из-за утраты российского рынка, объем которого до введения санкций составлял около 30 миллиардов долларов ежегодно.

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