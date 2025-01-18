📷❗️С данной огневой позиции, расположенной на 7 - 10 этаже многоэтажного дома, расчёт ПТРК "Корнет" одного из подразделений ВС РФ обладает возможностями: - поражения бронетехники ВСУ на дистанции до 8000 м с применением ПТУР 9М133М-2 с тандемными кумулятивными БЧ (благодаря нивелированию фактора "экрана" рельефа местности); - поражения техники, опорников и пехоты ВСУ многоцелевыми тактическими рактами 9М133ФМ-2 с термобарическими БЧ на удалении до 8000 м; - поражении как наземных целей, так и воздушных объектов со скоростями до 900 км/ч (включая крупные низковысотные БПЛА-"камикадзе", вертолёты и даже штурмовики Су-25М1 ) на дистанциях до 10000 м посредством ЗУР 9М133ФМ-3 с неконтактным (лазерным) взрывателем и фугасной боевой частью.