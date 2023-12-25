Аналитик Каленюк: Минобороны Украины не справляется с оснащением ВСУ

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк в интервью обозревателю Atlantic Дэниелу Блоку заявила о неспособности киевской власти обеспечить армию страны.
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