Ростех разработал мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал мобильную систему подавления FPV-дронов «ПРЕС» для защиты транспортных средств — машин скорой медицинской помощи, автобусов, грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей.
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