Спецпосланник США посетит Москву и Париж для выработки общей позиции по Ирану

Американские власти рассчитывают на то, что во время предстоящей поездки спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли в Москву и Париж состоятся консультации о дальнейших шагах в дипломатической сфере в свете развития Тегераном своей ядерной программы.
Американские власти рассчитывают на то, что во время предстоящей поездки спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли в Москву и Париж состоятся консультации о дальнейших шагах в дипломатической сфере в свете развития Тегераном своей ядерной программы.
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