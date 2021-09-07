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Спецпосланник США посетит Москву и Париж для выработки общей позиции по Ирану

Спецпосланник США посетит Москву и Париж для выработки общей позиции по Ирану

Американские власти рассчитывают на то, что во время предстоящей поездки спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли в Москву и Париж состоятся консультации о дальнейших шагах в дипломатической сфере в свете развития Тегераном своей ядерной программы.

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