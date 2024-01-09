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Запуск "Арктик СПГ — 2" позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%

Запуск "Арктик СПГ — 2" позволит увеличить экспорт сжиженного газа на 15%

Производство сжиженного природного газа в мире ожидается увеличиться на 3% к 2024 году и достигнуть около 420 млн тонн, заявил главный эксперт департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли аналитического центра ТЭК Андрей Рябов ТАСС.

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