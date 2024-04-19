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Ганчев: спецслужбы Киева охотятся на желающих связаться с РФ жителей Харьковщины

Ганчев: спецслужбы Киева охотятся на желающих связаться с РФ жителей Харьковщины

Украинские спецслужбы начали охоту на желающих связаться с Россией жителей Харьковской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, сообщает РИА Новости.

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