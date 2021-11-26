Мать устраивает истерики из-за распитой дочерью с мужем бутылки вина за ужином

— …Мама со мной не разговаривает третий день! – рассказывает тридцатидвухлетняя Мирослава. — Заявила мне сквозь рыдания: все что угодно могла от тебя и от Олега ожидать, но не такого.
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