Мать устраивает истерики из-за распитой дочерью с мужем бутылки вина за ужином

Мать устраивает истерики из-за распитой дочерью с мужем бутылки вина за ужином

— …Мама со мной не разговаривает третий день! – рассказывает тридцатидвухлетняя Мирослава. — Заявила мне сквозь рыдания: все что угодно могла от тебя и от Олега ожидать, но не такого.

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