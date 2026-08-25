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Российские удары по портам Одесской области заблокировали морские поставки для ВСУ

Российские удары по портам Одесской области заблокировали морские поставки для ВСУ

Российские удары по портам Одесской области заблокировали морские поставки для ВСУ Юлия ЧелкановаВооруженные силы России нанесли серию групповых ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, используемой для разгрузки и хранения военных грузов для украинской армии.

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