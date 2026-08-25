Российские удары по портам Одесской области заблокировали морские поставки для ВСУ Юлия ЧелкановаВооруженные силы России нанесли серию групповых ударов по портовой инфраструктуре Одесской области, используемой для разгрузки и хранения военных грузов для украинской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии