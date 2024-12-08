Сирийская оппозиция заявила об отказе ряда стран принять Асада

После отказа нескольких стран в приеме президент Сирии Башар Асад мог направиться в Африку. Об этом заявил член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда, его слова приводит ТАСС.
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