«Отражена атака беспилотников, летевших на Москву»: за ночь российские силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. Четыре беспилотника было перехвачено над Московским регионом: по словам Сергея Собянина, летевшие на столицу дроны перехвачены в районе Подольска.
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