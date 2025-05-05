«Отражена атака беспилотников, летевших на Москву»: за ночь российские силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. Четыре беспилотника было перехвачено над Московским регионом: по словам Сергея Собянина, летевшие на столицу дроны перехвачены в районе Подольска.