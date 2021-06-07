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Португалец Виейра – лучший игрок Евро-2021 (U21). У хавбека «Порту» 1 гол в 6 играх

Полузащитник молодежной сборной Португалии Фабиу Виейра признан лучшим игроком Евро-2021 (U21). С учетом группового этапа 21-летний хавбек «Порту» провел в турнире 6 матчей и забил один гол.

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