Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев 14 мая проведет личный прием граждан

14 мая с 13.30 заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев проведет личный прием граждан в приемной граждан губернатора и правительства региона по адресу: Нижний Новгород, ул.
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