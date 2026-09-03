Пешеходные переходы обустроят в Дмитровском районе

Комплексное обновление дорожной инфраструктуры проведут в Дмитровском районе в этом году. По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) здесь обустроят новые переходы и дополнительные полосы, приведут в порядок тротуары, а на ряде перекрестков организуют круговое движение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым