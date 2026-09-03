Пешеходные переходы обустроят в Дмитровском районе

Комплексное обновление дорожной инфраструктуры проведут в Дмитровском районе в этом году. По проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) здесь обустроят новые переходы и дополнительные полосы, приведут в порядок тротуары, а на ряде перекрестков организуют круговое движение.