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Уиткофф и Кушнер заявили о желании добиться прогресса в переговорах до зимы

Уиткофф и Кушнер заявили о желании добиться прогресса в переговорах до зимы

Портал Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о желании добиться прогресса в переговорах по урегулированию конфликта до наступления зимы.

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