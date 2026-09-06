Уиткофф и Кушнер заявили о желании добиться прогресса в переговорах до зимы

Портал Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о желании добиться прогресса в переговорах по урегулированию конфликта до наступления зимы.