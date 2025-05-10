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Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая

Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая

Работники ПАО «РЭСК» почтили память героев, отдавших свою жизнь за спасение Родины, возложили цветы и венки к памятникам и мемориаламПо всей Рязанской области вчера прошли праздничные концерты, памятные акции, поздравления и чествования ветеранов в честь 80-летия Великой Победы.

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