Работники ПАО «РЭСК» приняли участие в памятных мероприятиях 9 мая

Работники ПАО «РЭСК» почтили память героев, отдавших свою жизнь за спасение Родины, возложили цветы и венки к памятникам и мемориаламПо всей Рязанской области вчера прошли праздничные концерты, памятные акции, поздравления и чествования ветеранов в честь 80-летия Великой Победы.