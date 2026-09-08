В Рязанской области перекроют железнодорожный переезд

8 и 9 сентября с 08:00 по 17:00 на участке Рязань-2 - Ряжск-1 в границах железнодорожного переезда 302 км ПК 2 перегона Кораблино - Ряжск-1 рабочие будут ремонтировать проезжую часть.
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