Более 1300 происшествий в Португалии произошло по вине сильного шторма Кирк

1329 прошествий, связанных с активностью шторма Кирк, зарегистрировано Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Португалии (ANEPC), 10 октября сообщило издание The Portugal News.
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