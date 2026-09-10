Массив из «алюминиевых яиц» с водой показал лучшую защиту от космического мусора, чем сплошной алюминий

Скорость снаряда удалось снизить почти на 65% Исследователи Даляньского технологического университета в Китае разработали лёгкую защитную конструкцию для космических аппаратов, вдохновлённую геометрией яичной скорлупы.
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