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Курские новости

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Некоторые боевики ВСУ из Суджи ведут переговоры о сдаче

Некоторые боевики ВСУ из Суджи ведут переговоры о сдаче

По данным украинских Telegram-каналов, окруженцы предлагают передать российской стороне новейшие образцы вооружений, включая БПЛА, спутниковые системы шифрования, комплексы РЭБ и бронетехнику, в обмен на эвакуацию раненых и сохранение жизни.

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