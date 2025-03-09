Некоторые боевики ВСУ из Суджи ведут переговоры о сдаче

По данным украинских Telegram-каналов, окруженцы предлагают передать российской стороне новейшие образцы вооружений, включая БПЛА, спутниковые системы шифрования, комплексы РЭБ и бронетехнику, в обмен на эвакуацию раненых и сохранение жизни.
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