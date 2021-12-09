smi.today

1 745 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    хахляцкие , якобы, сми отмывают очередной бандеровский обломБез оружия: в Укр...
  • Виталий
    Эти мартышки будут улыбаться,когда их второй раз будут убивать во имя "демократии" и "справедливости" их "лучшие друз...Глава Японии приз...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот чем прекрасна Россия... Смертность своего населения растет, нехватка мед. персонала, но мы отправляем в ЮАР,  При...Россия отправит с...

Палата представителей США одобрила запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей США одобрила запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект, предусматривающий запрет на поставки товаров из Синьцзян-Уйгурского округа Китая в США, если Вашингтон не подтвердит, что продукт не был создан с привлечением принудительного труда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх