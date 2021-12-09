Палата представителей США одобрила запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект, предусматривающий запрет на поставки товаров из Синьцзян-Уйгурского округа Китая в США, если Вашингтон не подтвердит, что продукт не был создан с привлечением принудительного труда.
Палата представителей Соединенных Штатов одобрила законопроект, предусматривающий запрет на поставки товаров из Синьцзян-Уйгурского округа Китая в США, если Вашингтон не подтвердит, что продукт не был создан с привлечением принудительного труда.
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