Десятки тысяч чиновников осуждены, у них отобраны триллионы рублей

Масштабы воровства можно оценить по статистике, приведенной высокопоставленным представителем правоохранительных органов.
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Интересно, куда деваются 90% комментариев? Обновил страницу и как корова языком...
То, что осуждены, верю. А вот деньги где?? Почему налоги растут? Элементарно эти триллионы на поправку бюджета пустить и пенсии вырастут, налоги снизятся... А пока ощущение, что эти денежки быстренько разделили преемники коррупционеров и забыли..
Самое игривое для результатов голосование тот факт, что в бюллетенях нет строки "против".
И потому выборы не отражают реальные интересы электората.