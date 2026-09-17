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Аргументы недели

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Десятки тысяч чиновников осуждены, у них отобраны триллионы рублей

Десятки тысяч чиновников осуждены, у них отобраны триллионы рублей

Масштабы воровства можно оценить по статистике, приведенной высокопоставленным представителем правоохранительных органов.

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Новый комментарий от пользователя
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ММ

Интересно, куда деваются 90% комментариев? Обновил страницу и как корова языком... 
То, что осуждены, верю. А вот деньги где?? Почему налоги растут? Элементарно эти триллионы на поправку бюджета пустить и пенсии вырастут, налоги снизятся... А пока ощущение, что эти денежки быстренько разделили преемники коррупционеров и забыли..