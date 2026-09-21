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Осенью начнём сбивать реактивные «Герани»! Дело за решением двух вопросов – депутат Рады

Осенью начнём сбивать реактивные «Герани»! Дело за решением двух вопросов – депутат Рады

У Украины уже есть наработки, позволяющие сбивать российские реактивные дроны, но главная проблема состоит в финансировании и масштабировании производства.

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