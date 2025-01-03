Каждая пятая пара в Москве в 2024 году поженилась вне ЗАГСа

Москвичи все чаще отдают предпочтение выездным площадкам для свадебных церемоний. Так, в 2024 году каждый пятый брак в столице заключили вне ЗАГСов, рассказала в беседе с Агентством «Москва» заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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