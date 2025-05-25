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Несекретные материалы

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На Украине с «удивлением» нашли причину успешных атак российских FPV-дронов в тыл ВСУ

На Украине с «удивлением» нашли причину успешных атак российских FPV-дронов в тыл ВСУ

Геополитическая и военная обстановка заставляют стороны конфликта активизировать поиски более совершенной и эффективной тактики, а также модификации вооружений для обеспечения ускорения выполнения боевых задач.

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