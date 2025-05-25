На Украине с «удивлением» нашли причину успешных атак российских FPV-дронов в тыл ВСУ

Геополитическая и военная обстановка заставляют стороны конфликта активизировать поиски более совершенной и эффективной тактики, а также модификации вооружений для обеспечения ускорения выполнения боевых задач.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии