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Мировое обозрение

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В Раде рассказали, куда Зеленский пошлёт Свириденко, не просидевшую и года во главе кабмина

В Раде рассказали, куда Зеленский пошлёт Свириденко, не просидевшую и года во главе кабмина

Кадровые перестановки в украинском правительстве давно перестали быть просто внутренним делом. Каждое движение на Олимпе власти в Киеве — это сигнал, часто адресованный конкретным людям в Вашингтоне, Брюсселе или Москве.

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