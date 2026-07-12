В Раде рассказали, куда Зеленский пошлёт Свириденко, не просидевшую и года во главе кабмина

Кадровые перестановки в украинском правительстве давно перестали быть просто внутренним делом. Каждое движение на Олимпе власти в Киеве — это сигнал, часто адресованный конкретным людям в Вашингтоне, Брюсселе или Москве.
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