Разрешение на въезд на приграничную территорию: как и в какие сроки его можно получить

Граждане, желающие воспользоваться онлайн-сервисом по выдаче разрешений на доступ на приграничной территории, должны знать, что согласно Постановлению Правительства № 297 от 2017 года срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, а дата вступления в силу будет изменена с даты подписания.