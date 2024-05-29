Вы очень любите мои статьи с находками на Wildberries, и я подумала: а не сделать ли эту рубрику постоянной? Что, зря я хожу туда с такой регулярностью, что меня уже знают сотрудники ПВЗ? Поэтому торжественно объявляю открытие новой рубрики на канале! Ведь нас таких много, да, девочки? Расскажу про защиту от солнца, уход за руками […] Сообщение Мои последние покупки на Wildberries: крутые уходовые средства на лето появились сначала на Дзен дневник.