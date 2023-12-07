Минфин России реализует проект замещения суверенных евробондов в следующем году

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов заявил, что ведомство приняло решение реализовать проект замещения суверенных евробондов в следующем году.
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