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Итоги полугодия: Росгвардия Тверской области отчиталась о результатах работы вневедомственной охраны

Итоги полугодия: Росгвардия Тверской области отчиталась о результатах работы вневедомственной охраны

В Твери подвели итоги деятельности вневедомственной охраны Росгвардии за первое полугодие 2026 года. В Управлении Росгвардии по Тверской области состоялось расширенное совещание, на котором руководство ведомства подвело итоги служебной деятельности подразделений вневедомственной охраны за первые шесть месяцев 2026 года.

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