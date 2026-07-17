Итоги полугодия: Росгвардия Тверской области отчиталась о результатах работы вневедомственной охраны

В Твери подвели итоги деятельности вневедомственной охраны Росгвардии за первое полугодие 2026 года. В Управлении Росгвардии по Тверской области состоялось расширенное совещание, на котором руководство ведомства подвело итоги служебной деятельности подразделений вневедомственной охраны за первые шесть месяцев 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии