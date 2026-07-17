Итоги полугодия: Росгвардия Тверской области отчиталась о результатах работы вневедомственной охраны

В Твери подвели итоги деятельности вневедомственной охраны Росгвардии за первое полугодие 2026 года. В Управлении Росгвардии по Тверской области состоялось расширенное совещание, на котором руководство ведомства подвело итоги служебной деятельности подразделений вневедомственной охраны за первые шесть месяцев 2026 года.