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Закон, порядок, государство

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Мотострелки группировки войск «Центр» совершенствуют практические навыки на занятиях по огневой подготовке

Мотострелки группировки войск «Центр» совершенствуют практические навыки на занятиях по огневой подготовке

В рамках занятия гранатометчики отработали стрельбу из 30-мм автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя», а миномётные расчёты решали огневые задачи, поражая цели условного противника.

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