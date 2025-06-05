Кибероперация: ВСУ на время потеряли доступ к оперативным сведениям о российских объектах в системе спутниковых данных Maxar

Появляются сообщения о том, что хакеры нарушили доступ киевского режима к спутниковой системе Maxar, которая позволяет использовать мониторинговые данные поверхности Земли с американских спутников для наведения дронов и ракет на объекты в РФ.
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