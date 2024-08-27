Режим повышенной готовности ввели на Алтае из-за перевозки химикатов под Бийск

Пестициды и агрохимикаты будут перевозить со складов временного хранения В Алтайском крае с 26 августа ввели режим повышенной готовности в связи с перевозкой непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов со складов временного хранения.
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