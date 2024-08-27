Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Спрятавшийся за маской патриота либероид  высовывается  во всех высказываниях Медведева-и нашим и вашим и споём и спл...Медведев заявил, ...
  • Александр Ширай
    Путин скорее всего не  встречался с Дуровым. Обычно его встречи согласуют. Скорее всего до Дурова были доведены услов...Правда ли, что Пу...
  • Федор Родников
    По следам Долиной и кто следующий?-это уже поветрие какое-то😅🤣😂Николай Басков ра...

Режим повышенной готовности ввели на Алтае из-за перевозки химикатов под Бийск

Режим повышенной готовности ввели на Алтае из-за перевозки химикатов под Бийск

Пестициды и агрохимикаты будут перевозить со складов временного хранения В Алтайском крае с 26 августа ввели режим повышенной готовности в связи с перевозкой непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов со складов временного хранения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх