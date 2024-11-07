Как игроки криптоиндустрии отреагировали на победу Трампа в президентской гонке

6 ноября 2024 года стало известно, что следующим президентом США, вероятно, станет Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, который набрал более 270 голосов выборщиков — необходимый показатель для победы на выборах.
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