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Газета.ру

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Токаев: по конфликту на Украине нужно вернуться к Стамбульским договоренностям

Токаев: по конфликту на Украине нужно вернуться к Стамбульским договоренностям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским главой Владимиром Путиным высказал мнение, что для урегулирования украинского вопроса можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений.

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