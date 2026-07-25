Токаев: по конфликту на Украине нужно вернуться к Стамбульским договоренностям

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским главой Владимиром Путиным высказал мнение, что для урегулирования украинского вопроса можно было бы вернуться к формуле Стамбульских соглашений.
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