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Amazon претендует на покупку американского сегмента TikTok: подробности сделки

Amazon претендует на покупку американского сегмента TikTok: подробности сделки

Amazon подала заявку на покупку американского сегмента TikTok. Письмо с предложением отправлено вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Лютнику.

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