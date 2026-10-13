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The Eurasia Daily news agency

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Igor Levitas: "Vovka" (almost by Chekhov)

Igor Levitas: "Vovka" (almost by Chekhov)

Vovka, a forty-eight-year-old moronic-looking fellow, who was sent four and a half years ago to study with the rich sewer Bidenov, did not go to bed the night before Christmas.

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