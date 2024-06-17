Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Елена Соколова
    Не уверена. Может случиться перегиб, и за ношение шорт летом нас будут убивать. Мне этого не хотелось бы."Вы кто такие нав...
  • Елена Соколова
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Следующие условия будут хуже

Следующие условия будут хуже

Рубрика "Запомните этот твит".При отказе от предложений президента Владимира Путина следующие условия мира будут для Украины более жесткие (с) глава Службы Внешней Разведки РФ Сергей НарышкинДумаю, будет повод к нему вернуться в дальнейшем, когда будет очередное нытье, что Россия хочет большего от переговоров.

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