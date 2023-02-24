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Салливан: Америка привлечет конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом

Салливан: Америка привлечет конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN сообщил, что американское правительство хочет, чтобы больше различных коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на территории Украины .

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