Салливан: Америка привлечет конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковым интернетом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN сообщил, что американское правительство хочет, чтобы больше различных коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на территории Украины .
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN сообщил, что американское правительство хочет, чтобы больше различных коммерческих компаний предоставляли спутниковый интернет на территории Украины .
Свежие комментарии