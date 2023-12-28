ЦБ опрашивает брокеров об их действиях в случае введения санкций на НКЦ

Ряд брокеров на прошлой неделе получил письма из ЦБ, в которых регулятор запрашивал сценарии их действий в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в двух компаниях.