ЦБ опрашивает брокеров об их действиях в случае введения санкций на НКЦ

Ряд брокеров на прошлой неделе получил письма из ЦБ, в которых регулятор запрашивал сценарии их действий в случае введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Московской биржи), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в двух компаниях.
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