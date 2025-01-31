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Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Успехи России У Лолиты Милявской сорвались концерты на Кузбассе! Вот такого поворота звезда никак не ожидала! То сообщение, которое она оставила у себя в «телеге» не оставляет сомнений: там действительно, как говорят в народе, «бомбит» по полной программе.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Надо предложить Собчак и Лолите, чтобы они везде и всюду перед концертом и после него прокричали, смерть бандеровским фашистам на Украине, что язык у них отнимется ...
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5 час.
Лидия Курзаева
Собчак - «Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами,&quot;  Это вы мракобесы. Оттого народ  не хочет вас видеть и слышать.
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4 час.
Надежда
И даже ни разу не слышали ее &quot;шедевр&quot;-&quot;пошлю его на............. небо за звездочкой...&quot;?)☺️
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4 час.
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