Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались

Геннадий Хрипунов Надо предложить Собчак и Лолите, чтобы они везде и всюду перед концертом и после него прокричали, смерть бандеровским фашистам на Украине, что язык у них отнимется ...

Лидия Курзаева Собчак - «Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами," Это вы мракобесы. Оттого народ не хочет вас видеть и слышать.