Успехи России У Лолиты Милявской сорвались концерты на Кузбассе! Вот такого поворота звезда никак не ожидала! То сообщение, которое она оставила у себя в «телеге» не оставляет сомнений: там действительно, как говорят в народе, «бомбит» по полной программе.
Собчак спешит на помощь: Лолита заявила, что сразу 2 концерта у неё сорвались
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Надо предложить Собчак и Лолите, чтобы они везде и всюду перед концертом и после него прокричали, смерть бандеровским фашистам на Украине, что язык у них отнимется ...
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5 час.
Лидия Курзаева
Собчак - «Лолита — большая молодец, что не боится бороться с мракобесами," Это вы мракобесы. Оттого народ не хочет вас видеть и слышать.
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4 час.
Надежда
И даже ни разу не слышали ее "шедевр"-"пошлю его на............. небо за звездочкой..."?)☺️
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4 час.
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