# Чернильница На днях в интернете появилась новость о непотребстве совершенном группой молодых людей в Ставрополье.
Танцующие национальные танцы на Братской могиле оказались цыганами
Комментарии
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Vlad
патамушта! В процентах их мизер, власть напрягаться (бесплатная работа) не хочет, проще ничего не делать
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30 мин.
Елена Филиппова
Цыгане всегда и везде были изгоями, поэтому они сами ненавидят других людей за принадлежность к обществу, в котором им нет места.
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18 мин.
N
Nata
Да хоть инопланетяне! Они преступили человеческий закон. Закон почитания погибших чтобы жили мы сейчас. За такое надо наказывать по всей строгости.
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17 мин.
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