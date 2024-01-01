Танцующие национальные танцы на Братской могиле оказались цыганами

Vlad патамушта! В процентах их мизер, власть напрягаться (бесплатная работа) не хочет, проще ничего не делать

Елена Филиппова Цыгане всегда и везде были изгоями, поэтому они сами ненавидят других людей за принадлежность к обществу, в котором им нет места.