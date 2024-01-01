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Танцующие национальные танцы на Братской могиле оказались цыганами

Танцующие национальные танцы на Братской могиле оказались цыганами

# Чернильница   На днях в интернете появилась новость о непотребстве совершенном группой молодых людей в Ставрополье.

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Комментарии
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Vlad
патамушта! В процентах их мизер, власть напрягаться (бесплатная работа) не хочет, проще ничего не делать
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30 мин.
Елена Филиппова
Цыгане всегда и везде были изгоями, поэтому они сами ненавидят других людей за принадлежность к обществу, в котором им нет места.
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18 мин.
N
Nata
Да хоть инопланетяне! Они преступили человеческий закон. Закон почитания погибших чтобы жили мы сейчас. За такое надо наказывать по всей строгости.
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17 мин.

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