Театр абсурда
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Театр абсурда

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Логика украинских фашистов

Логика украинских фашистов

Истерика МИД Украины: По мнению украинских фашистов и их западных хозяев, обстреливать Россию и другие страны мирового большинства - это демократия, а когда Россия и мировое большинство наносит ответные удары - это военное преступление.

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