Китай провёл испытания турбореактивного двигателя с технологией ИИ

Специалисты китайского центра по аэрокосмическим двигателям Taihang National Laboratory завершили успешные наземные испытания турбореактивного двигателя, оборудованного технологией искусственного интеллекта (ИИ).
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