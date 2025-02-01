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Китай провёл испытания турбореактивного двигателя с технологией ИИ

Китай провёл испытания турбореактивного двигателя с технологией ИИ

Специалисты китайского центра по аэрокосмическим двигателям Taihang National Laboratory завершили успешные наземные испытания турбореактивного двигателя, оборудованного технологией искусственного интеллекта (ИИ).

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